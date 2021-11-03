Більше не голова Мінприроди: Рада звільнила Абрамовського

Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

"Слуга народу" - 221 за.

221 за. ОПЗЖ - 18 за.

18 за. "Європейська солідарність" - 21 за.

21 за. "Батьківщина" - 16 за.

16 за. "Голос" - 0 за.

0 за. Група "За майбутнє" - 13 за.

13 за. Група "Довіра" - 19 за.

Що відомо про Абрамовського

Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик раніше в коментарі РБК-Україна повідомив, що на місце Абрамовського претендуватиме його перший заступник Руслан Стрілець.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента