Більше не голова Мінприроди: Рада звільнила Абрамовського

Верховна рада України прийняла відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського. Його відставку підтримала більшість нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.
Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик раніше в коментарі РБК-Україна повідомив, що на місце Абрамовського претендуватиме його перший заступник Руслан Стрілець.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента