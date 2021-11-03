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Больше не глава Минприроды: Рада уволила Абрамовского

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Его отставку поддержало большинство нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 221 за.
  • ОПЗЖ - 18 за.
  • "Европейская солидарность" - 21 за.
  • "Батьківщина" - 16 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 13 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно об Абрамовском

Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык ранее в комментарии РБК-Украина сообщил, что на место Абрамовского претендует его первый заместитель Руслан Стрелец.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента

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