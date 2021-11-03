Больше не глава Минприроды: Рада уволила Абрамовского

Верховная рада Украины приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Его отставку поддержало большинство нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.
Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык ранее в комментарии РБК-Украина сообщил, что на место Абрамовского претендует его первый заместитель Руслан Стрелец.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента