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Найбільше для Африки: адміністрація Байдена назвала імміграційні квоти для біженців

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 09:17
Найбільше для Африки: адміністрація Байдена назвала імміграційні квоти для біженців Фото: США визначили квоти для біженців (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден підписав указ, який визначає, скільки біженців можуть приїхати в Сполучені Штати в 2021 фінансовому році. Мова йде про період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року.

Про це пише "Голос Америки".

Згідно з документом, адміністрація Байдена розподілила кількість віз для біженців наступним чином:

  • Африка - 7 тисяч;
  • Східна Азія - 1 тисяча;
  • Європа і Центральна Азія - 1,5 тисячі;
  • Латинська Америка і держав басейну Карибського моря - 3 тисячі;
  • Близький Схід і Південна Азія - 1,5 тисячі.

Ще 1 тисяча віз залишаться в резерві.

У той же час в адміністрації Байдена стверджують, що ці квоти можуть ще змінити. Відомо, що Байден обіцяв 62,5 тисяч квот для біженців.

Нагадаємо, що цієї весни переживають найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.

Раніше правозахисники повідомляли, що пандемія коронавіруса призвела до погіршення ситуації з правами людини у світі.

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