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Прокуратура порушила справу через обстріл Трьохізбенки на Донбасі

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Трьохізбенка, Четвер 28 жовтня 2021 16:21
Прокуратура порушила справу через обстріл Трьохізбенки на Донбасі Фото: прокуратура розслідує обстріл Трьохізбенки (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження через вчорашній обстріл Трьохізбенки проросійськими бойовиками на Донбасі. Обстріл було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Ввечері 27 жовтня окупаційні війська обстріляли населений пункт Трьохізбенка та пошкодили п'ять житлових будинків та один гараж, а також лінію електропередач, що є цивільною інфраструктурою.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, що вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією", - заявили в прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини вчинення цього злочину.

Нагадаємо, вчора під обстріл проросійських бойовиків також потрапив населений пункт Кряківка.

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Донбас Трехизбенка Бойовики на Донбасі
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