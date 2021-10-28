Прокуратура порушила справу через обстріл Трьохізбенки на Донбасі
Прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження через вчорашній обстріл Трьохізбенки проросійськими бойовиками на Донбасі. Обстріл було кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Ввечері 27 жовтня окупаційні війська обстріляли населений пункт Трьохізбенка та пошкодили п'ять житлових будинків та один гараж, а також лінію електропередач, що є цивільною інфраструктурою.
"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, що вказує на порушення законів та звичаїв війни з боку незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією", - заявили в прокуратурі.
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини вчинення цього злочину.
Нагадаємо, вчора під обстріл проросійських бойовиків також потрапив населений пункт Кряківка.