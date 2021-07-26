Окупанти 10 разів відкривали вогонь на Донбасі: використовували міномети та артилерію
Станом на 17:00 26 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень припинення вогню. Семеро українських військовослужбовців були поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Від початку сьогоднішньої доби, окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню:
- неподалік від н.п Водяне - бойовики вели обстріли з протитанкових ракетних комплексів гранатометів (ПТРК) і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Авдіївки - окупанти використовували станкові протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети;
- в районі Причепилівки - обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів;
- у напрямку села Галицинівка - використовували артилерію калібру 122-мм;
- біля Опитного - обстрілювали з мінометів калібру 82-мм;
- Неподалік від Старогнатівки - вели обстріл з артилерії калібру 122-мм й мінометів калібру 120-мм та 82-мм;
- у районі населеного пункту Південне - використовували великокаліберні кулемети, автоматичні станкові протитанкові гранатомети й ручні протитанкові гранатомети;
- поблизу Водяного, що на Приазов’ї - вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Варто відзначити, що над територіями Донецької та Луганської областей були зафіксовані ворожі безпілотні апарати типу "Орлан-10".
"Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний", - відзначає пресслужба Міністерства оборони України.