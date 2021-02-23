"Велика сімка" засудила використання зброї проти людей у М’янмі

Голови МЗС країн "Великої сімки" засудили дії правоохоронців в М’янмі проти громадян. Вони також закликали звільнити усіх затриманих в ході акцій протесту проти мьянманскіх військових.

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії, США та верховного представника Європейського Союзу, яка розміщена на сайті німецького МЗС.

"Рішуче засуджуємо насильство сил безпеки М'янми проти мирних демонстрантів. Ми висловлюємо свої співчуття з приводу втрати людських життів. Військові та поліція повинні проявляти граничну стриманість та поважати людське та міжнародне право. Застосування боєприпасів проти беззбройних людей є неприпустимим", - йдеться у заяві.

Міністри також висловили занепокоєння з приводу жорстких заходів щодо свободи слова, включаючи заборони в Інтернеті та кардинальні зміни в законі щодо обмеження свободи слова. Вони зазначили, що репресії проти демонстрантів повинні припинитися, а надзвичайний стан має бути закінчено.

Дипломати запевнили, що продовжують підтримувати народ М'янми в його прагненні до демократії та свободи.