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"Большая семерка" осудила использование оружия против людей в Мьянме

Новина українською → Берлин, Вторник 23 февраля 2021 12:46
"Большая семерка" осудила использование оружия против людей в Мьянме Фото: флаги стран G7 (europa.eu)
Автор: Андрей Козловский

Главы МИД стран "Большой семерки" осудили действия правоохранителей в Мьянме против граждан. Они также призвали освободить всех задержанных в ходе акций протеста против мьянманских военных.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США и верховного представителя Европейского Союза, которая размещена на сайте немецкого МИД.

"Решительно осуждаем насилие сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов. Мы выражаем свои соболезнования по поводу потери человеческих жизней. Военные и полиция должны проявлять предельную сдержанность и уважать человеческое и международное право. Применение боеприпасов против безоружных людей является недопустимым", - говорится в заявлении.

Министры также выразили обеспокоенность по поводу жестких мер в отношении свободы слова, включая запреты в Интернете и кардинальные изменения в законе об ограничении свободы слова. Они отметили, что репрессии против демонстрантов должны прекратиться, а чрезвычайное положение должно быть закончено.

Дипломаты заверили, что продолжают поддерживать народ Мьянмы в его стремлении к демократии и свободе.

Напомним, протесты в Мьянме начались после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Также РБК-Украина писало, что в Мьянме во время разгона акции протеста погибли по меньшей мере двое человек и еще шесть получили травмы.

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