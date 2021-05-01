Велика приватизація: в Україні відновили аукціони

Сьогодні набрав чинності закон, який скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Закон дозволить почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня минулого року.
Документ свідчить, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.
Підкреслимо, державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, 5 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.
Так, 30 березня Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.