Велика приватизація: Зеленський підписав закон, який відновить аукціони з продажу об'єктів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасувує заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.
Про це повідомили у прес-службі ОП.
Мова йде про закон, який Верховна рада ухвалила 30 березня 2021 року.
Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.
Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Як відомо, 5 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.
РБК-Україна писало, що 30 березня Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. За це рішення проголосували 257 парламентаріїв.