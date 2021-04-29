Велика приватизація: Зеленський підписав закон, який відновить аукціони з продажу об'єктів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасувує заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це повідомили у прес-службі ОП .

Мова йде про закон, який Верховна рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.