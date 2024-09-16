"Болонья" – "Шахтер". Экспресс-презентация первого соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 1909

Рейтинг УЕФА: 90-е место

Титулы: 7-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии.

Высочайшее достижение в еврокубках: полуфинал Кубка УЕФА 1998/99

Прозвище: "россоблу", "борзые", "Фельсиней"

Домашний стадион: "Ренато Даль'Ара" (вмещает 36 000 зрителей)

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Капитан: Льюис Фергюсон

Сложно поверить, но "Болонья" входит в топ-5 самых титулованных команд Серии А. "Россоблу" за более чем столетнюю историю завоевали 7 Скудетто, но в последний раз золотые награды в город святого Петрония уехали по итогам сезона 1963/64. С тех пор "Болонья" всего дважды финишировала в тройке призеров чемпионата Италии. Но для клуба такого калибра выход в Лигу чемпионов сегодня – фактически титул.

Пока разные спектры болельщиков столичных "Ромы" и "Лацио" упражняются в дискуссиях, за кого болел или не болел Бенито Муссолини, третьи называют его симпатиком "Болоньи". Во-первых, Дуче вырос в Эмилии-Романьи. Во-вторых, болонцы завоевали шесть из семи чемпионских титулов именно во время правления фашистов. Правда, главным вопросом остается, был ли вообще диктатор футбольным болельщиком.

"Россоблу" на международной арене "пошумели" еще до появления еврокубков. В некогда престижном Кубке Митропы "Болонья" триумфовала дважды до Второй мировой войны (1932, 1934) и еще раз в начале 60-х. А вот в дебютном розыгрыше Кубка чемпионов итальянскому коллективу банально не повезло. "Россоблу" не были слабее бельгийского "Андерлехта" в первом раунде турнира 1964/65, но после обмена домашними победами (2:1, 0:1) уступили по воле монеты.

В 90-е в "Болонье" неплохо сложились выступления в Кубке УЕФА. Если в сезоне 1990/91 "россоблу" дошли до четвертьфинала, то к концу десятилетия вообще оказались в 1/2 финала. В кампании 1998/99 болонцы попали в турнир после победы в Кубке Интертото. В рамках же тогда третьего по рангу еврокубка "Болонья" выбила лиссабонский "Спортинг", пражскую "Славию", севильский "Бетис" и французский "Лион". Марсельскому "Олимпику" итальянцы проиграли по правилу выездного гола.

Команда

В летнее трансферное окно "Болонья" потратила солидные 53 млн евро на новичков. Самым дорогим приобретением "россоблу" стал форвард Даллинга (15 млн), отыгравший два результативных сезона в Лиге 1. Десятку в евровалюте отдали за оттягнутого нападающего Камбьяги. Остальные трансферы были скромнее.

Защитники Хольм и Эрлич приехали из Серии B за 7 млн евро каждый. Бывшая звезда "Аталанты" из Бергамо Фройлер стоил всего 4,5 млн, а вингер Домингес и форвард Одгорд были на полмиллиона дешевле. Центрбека Казале арендовали у "Лацио" за 1,5 миллиона в евровалюте.

Левый защитник Миранда пришел из "Бетиса" свободным агентом. А вот хавбека Побега и крайнего нападающего Айлинга-Джуниора арендовали у "Милана" и бирмингемской "Астон Виллы" соответственно. Финн Пююхтия вернулся в "Болонью" после годовой аренды в "Тернане".

Но потери "россоблу" значительно весомее. Болонцы заработали почти 90 млн евро на продаже всего двух исполнителей, но потеряли лидеров команды. Защитник Калафьори и форвард Зиркзее поехали покорять Туманный Альбион в составе лондонского "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" соответственно.

Тренер

Главное изменение в межсезонье произошло на тренерской скамье "Болоньи". Тьяго Мотта после успешного периода во главе "россоблу" ушел на повышение и возглавил туринский "Ювентус". На вакантное место руководство болонцев позвало другого перспективного специалиста – Винченцо Итальяно.

46-летний специалист провел 3 сезона во главе "Фиорентины" и шаг вперед с выступлением в Лиге чемпионов получил авансом на "Ренато Даль'Ара". Флорентийской команде он подарил стабильность. "Фиалки" с Итальяно во главе финишировали на 7-й строчке в первом сезоне, а затем дважды были восьмыми. Еще дважды проиграли финалы Лиги конференций.

После прыжка выше головы в сезоне 2023/24 подобный результат для "Болоньи" в нынешней кампании был бы незаурядным достижением. Впрочем, старт Итальяно во главе "россоблу" дается тяжело. Болонцы трижды сыграли вничью в трех турах и громко влетели "Наполи". Продолжение серии посредственных результатов будет грозить отставкой.

Итальяно нужно время. Он до сих пор в поисках оптимальной схемы для новой команды, попробовав три формации – 4-2-3-1, 4-3-3 и даже 4-1-4-1. Во главе "Фиорентины" алленаторе начинал с атакующим построением 4-3-3, а вот в последний сезон с "фиалками" предпочитал более современную схему 4-2-3-1. Скорее всего, она останется первым вариантом и для "Болоньи".

Сезон 2024/25

"Болонья" тяжело начала новый сезон. В четырех турах "россоблу" набрали всего 3 пункта. Дважды команда Итальяно не удержала победный счет. В первом туре после гола Орсолини расписала ничью из "Удинезе", а в третьем – на гол Фаббиана едва не мгновенно ответил хавбек "Эмполи" Гьяси.

Провалом обернулся визит "Болоньи" в Неаполь. Возможно, "россоблу" подкосила травма Эрлича в середине первой половины. Далее "Наполи" оформил гол в раздевалку (Ди Лоренцо), а под занавес встречи наказал болонцев еще двумя забитыми мячами (Кварацхелия, Симеоне). А вот ничью с "Комо" в прошлую субботу подопечные Итальяно могут занести в актив. На старте второй половины болонцы "горели" 0:2, но спаслись благодаря голам Кастро и Айлинга-Джуниора.

Откровенно посредственный старт обусловил нахождение "Болоньи" над зоной вылета. В данный момент "россоблу" занимают 16-е место. Ниже лишь "Монца", "Кальяри" и дуэт новичков сезона – "Венеция" и тот же "Комо".