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"Шахтер" сменил домашний стадион на еврокубки: там играют на Евро-2024

Гельзенкирхен, Вторник 02 июля 2024 17:00
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"Шахтер" сменил домашний стадион на еврокубки: там играют на Евро-2024 Фото: "Фельтинс-Арена" давно не видела матчей Лиги чемпионов (facebook.com/S04)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" решил сменить прописку в пределах Германии, переехав на матчи Лиги чемпионов 2024/25 из Гамбурга в Гельзенкирхен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Фельтинс-Арена" – новый дом "горняков" для европейских турниров. Чемпион Украины подписал соглашение об использовании стадиона с местным "Шальке".

Арена примет домашние поединки "Шахтера" в Лиге чемпионов. Обновленный формат еврокубков гарантировал "горнякам" четыре матча дома и еще четыре встречи – в гостях. Гельзенкирхен был вторым вариантом нового дома для чемпионов Украины после Дюссельдорфа.

"Горняки" вынуждены играть домашние матчи еврокубков за пределами родины после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сначала "Шахтер" играл в Варшаве на Стадионе Войска Польского, а затем "переехал" в немецкий Гамбург.

Что известно о "Фельтинс-Арене"

Построенный в 1998–2001 гг. многофункциональный стадион. Владелец – клуб Второй Бундеслиги "Шальке".

Арена принимала футбольный и хоккейный чемпионаты мира, а летом этого года – поединки Евро-2024, в частности матч 1/8 финала между сборными Англии и Словакии. Кроме того, стадион регулярно проводит концерты мировых звезд вроде The Rolling Stones, Rammstein, AC/DC, Тейлор Свифт и других. Рекорд посещаемости (77803 зрителя) установили на матче-открытии хоккейного ЧМ-2010.

Второе название стадиона – "Арена АуфШальке". На футбольных поединках способна принять более 62 тысяч зрителей.

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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