"Болонья" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Болонья" – "Шахтер" состоится на Апеннинах 18 сентября. Поединок примет арена "Ренато Даль'Ара". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Все поединки основного раунда главного еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Владислав Шалота.

"Шахтер" заявил на Лигу чемпионов 29 футболистов. После "Болоньи" чемпион Украины встретится с мюнхенской "Баварией", дортмундской "Боруссией", лондонским "Арсеналом", "Аталантой" с Бергамо, нидерландским ПСВ, швейцарским "Янг Бойз" и французским "Брестом".

В сезоне 2024/25 "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене. "Горняки" будут делить "Фелтинс-Арену" с местным "Шальке". "Кобальтовые" продолжают выступления во Второй Бундеслиге, а команда Марино Пушича примет там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварию" и "Брест".