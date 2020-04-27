Лікарню e Харківській області закриють на карантин через спалах коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У лікарні виявили 14 випадків зараження серед пацієнтів та 11 випадків серед медиків

Центральну районну лікарню Зміївська у Харківської області закриють на карантин після спалаху захворювань на COVID-19. Про це в ефірі "UA: Харків" повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Він розповів, що у лікарні виявили 25 випадків зараження - 14 серед пацієнтів та 11 серед медиків.

"Там складна ситуація. Ми взагалі будемо приймати рішення щодо закриття цієї лікарні, тому що у двох відділеннях знайшло своє підтвердження розповсюдження коронавірусу. Пацієнтів відправлять у лікарню сусіднього населеного пункту у тому ж районі", - повідомив Кучер.

Попередньо відомо, що "нульовим пацієнтом" могла бути дитина, у якої спочатку виявили пневмонію.

"Дитина перебувала з пневмонією, дитина одужала, були взяті проби. Поки йшло дослідження, дитину навіть виписали. Після цього встановили, що дитина хворіла на коронавірус", - зазначив голова області.

За його словами, спалах у зміївській лікарні міг відбутись, зокрема, через те, що до результатів тесту на COVID-19 дитина лікувалася у загальній палаті. Кучер додав, що з дитиною могли контактувати більше 50 осіб. Саме стільки тестів вже зроблено.

Керівник ОДА також повідомив, що епідемічне розслідування показу, що велика кількість інфікованих медиків зумовлена, у тому числі, недостатнім дотриманням ними рекомендацій Мінохорони здоров’я.

Нагадаємо, вчора спалах вірусу виявили в Харківській обласній психіатричній лікарні №1 в селі Стрілеча. Там зафіксували 11 випадків зараження. В'їзд в село обмежили. Всього в Харківській області відомо про 196 випадків інфікування COVID-19.

РБК-Україна також писало, що в Київському міжнародному інституті соціології спрогнозували зараження майже 13 тис. українців до кінця поточного тижня.