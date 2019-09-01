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Обстановка на Донбасі загострилася: бойовики посилили обстріли

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 07:30
Обстановка на Донбасі загострилася: бойовики посилили обстріли
Ілюстративне фото (ООС)

За добу зафіксовано 20 обстрілів, поранений український військовий

На Донбасі різко зросла інтенсивність обстрілів з боку бойовиків - протягом минулої доби, 31 серпня, їх зафіксовано 20. Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

При цьому перемир'я порушувалося із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також застосовувалось озброєння БПМ, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Один український військовий був поранений.

Обстріли велися неподалік наелених пунктів Водяне, Павлопіль, Лебединське, Новогнатівка, Зайцеве, Травневе, Луганське, Новолуганське, Троїцьке, Шуми.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості", - зазначили в ООС.

Від початку неділі, 1 вересня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню неподалік Миколаївки.

Нагадаємо, бойовики в районі населеного пункту Зайцево запросили в української сторони режим тиші до 16:00 для того, щоб забрати тіла загиблих, але обстріляли українські позиції. Поранення отримав один військовослужбовець.

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