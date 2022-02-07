У лікарні Черкас розікрали 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання держкоштів, виділених одній із лікарень на боротьбу з COVID-19. Попередньо, через махінації було привласнено 12 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, "схему" організувала заступниця начальника фінвідділу.

Так, протягом останніх двох років жінка у змові зі спільниками здійснювала оплату неіснуючих послуг та робіт.

Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих компаній за нібито "проведення будівельних і ремонтних робіт" медустанови.

Також встановлено численні факти нарахування безпідставних премій, авансів, зарплат.

Як розповіли в СБУ, під виглядом "ковідної" доплати жінка нараховувала суми, які значно перевищували встановлені норми як медикам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

За висновками експертиз, у такий спосіб фігурантам вдалося привласнити майже 12 млн гривень держкоштів, виділених НСЗУ на боротьбу з COVID-19.

Наразі заступниці керівника фінвідділу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Триває слідство.