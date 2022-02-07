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В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID

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Черкассы, Понедельник 07 февраля 2022 14:57
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID Фото: в больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19. Предварительно, через махинации было присвоено 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, "схему" организовала заместитель начальника финотдела.

Так, в течение последних двух лет женщина в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ.

В частности, чиновница перечисляла деньги на счета аффилированных компаний за якобы "проведение строительных и ремонтных работ" медучреждения.

Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат.

Как рассказали в СБУ, под видом "ковидной" доплаты женщина начисляла суммы, которые значительно превышали установленные нормы как медикам, так и лицам, которые якобы предоставляли "услуги" поликлинике.

Сама злоумышленница имела более 10 собственных банковских карточек, куда регулярно поступали присвоенные средства.

По выводам экспертиз, таким образом фигурантам удалось присвоить почти 12 млн гривен госсредств, выделенных НСЗУ на борьбу с COVID-19.

Сейчас заместителю руководителя финотдела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Идет следствие.

Напомним, на Закарпатье разворовали 1,5 млн гривен на строительстве COVID-отделения.

Добавим, на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве пытались разворовать 3 млрд гривен.

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Служба безопасности Украины Черкассы
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