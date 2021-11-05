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На будівництві мосту в Києві намагалися розікрасти 3 млрд гривень, - СБУ

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 15:05
На будівництві мосту в Києві намагалися розікрасти 3 млрд гривень, - СБУ Фото: Подільсько-Воскресенський міст (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві намагалися розікрасти 3 млрд гривень. Служба безпеки України стверджує, що запобігла розкраданню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що СБУ припинила незаконну діяльність з привласнення грошей, виділених на будівництво моста. За попередньою інформацією, фігуранти справи замахнулися на розкрадання бюджету в сумі близько 3 млрд гривень.

За даними СБУ, схема полягала в штучному завищенні вартості робіт, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувалися. До неї залучалися ділки, які робили підроблену бухгалтерську документацію, вели тіньову бухгалтерію і вводили до схеми ризикові фірми.

В ході обшуків в підпільному офісі було виявлено і вилучено печатки, підроблену бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Відкрито кримінальне провадження за двома статтями - замах на злочин, а також привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: обшуки у справі Подільського мосту (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Подільсько-Воскресенський міст мають відкрити до кінця цього року. Сьогодні стало відомо, що в ці терміни його відкрити не встигнуть.

Роботи з будівництва моста тягнуться з 1993 року.

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Київ Служба безпеки України
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