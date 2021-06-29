ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті розікрали 1,5 млн гривень на будівництві COVID-відділення

Новость на русском →
Закарпаття, Вівторок 29 червня 2021 11:07
На Закарпатті розікрали 1,5 млн гривень на будівництві COVID-відділення Фото: СБУ викрила схему розкрадання 1,5 млн грн на будівництві COVID-відділення (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних грошей, які було виділено на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області. Вартість інфраструктурного проекту становила понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

З цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн гривень.

За даними відомства, у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

"При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері", - вказано у повідомленні.

За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Закарпатська область Коронавірус
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом