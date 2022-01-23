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У лікарні Будапешта спалахнула пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали

Автор: Іванна Шовкун

У неділю вранці, 23 січня, у лікарні Будапешта (Угорщина) сталася пожежа. Внаслідок загоряння загинула одна людина, а ще двоє отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, вогонь спалахнув на площі 5 квадратних метрів. Загоряння сталося на першому поверсі. Далі пожежа поширилася на сусідню кімнату.

Представник аварійно-рятувальних служб Мате Кісді наголосив, що рятувальники оперативно прибули на місце. Однак у приміщеннях уже все згоріло вщент. З лікарні евакуювали 56 пацієнтів.

Правоохоронці зараз розслідують причини загоряння.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали двоє людей.

Пізніше кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

Рятувальники розповіли деталі пожежі у прикарпатській лікарні.

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БудапештПожежа