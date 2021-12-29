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Запалили свічку. Рятувальники розповіли деталі пожежі у лікарні Прикарпаття

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Прикарпаття, Середа 29 грудня 2021 11:40
Запалили свічку. Рятувальники розповіли деталі пожежі у лікарні Прикарпаття Архівне фото: пожежа в Прикарпатській лікарні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Причина пожежі в Косовській центральній районній лікарні - грубе порушення правил пожежної безпеки. В результаті загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Рятувальники зазначають, що причиною трагедії в лікарні стала необізнаність людей про елементарні закони фізики та нехтування правилами безпеки. Тому інцидент спричинив непоправні втрати.

"Так, в реанімації працювало одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19 один із співробітників установи за традицією поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у реанімаційній палаті миттєво спалахнуло медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого розповсюдження пожежі було не уникнути", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали керівників медичних установ заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Нагадаємо, прокуратура вже розпочала розслідування у справі про пожежу у лікарні на Прикарпатті.

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