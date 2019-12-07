У лікарнях залишаються 11 постраждалих під час пожежі в одеському коледжі

В Одесі на стаціонарному лікуванні залишаються 11 постраждалих під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє прес-службу мерії Одеси.

За даними на 17:00 п'ятниці, 6 грудня, 18 постраждалих виписані з лікарень.

"На даний час у стаціонарах лікарень Одеси знаходяться 11 постраждалих внаслідок пожежі. Серед них - 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, а також 3 студентів і 2 співробітників коледжу", - повідомили в прес-службі.

За даними медиків, двоє співробітників ДСНС у тяжкому стані, один з них - в критичному. На цього рятувальника, який піднімався по спецдрабині, впала студента Ксенія Бабенко, яка, намагаючись врятуватися від вогню, вистрибнула з вікна 5 поверху будівлі. Дівчину доправили до лікарні, але вона померла від тяжких травм.

Нагадаємо, пожежа в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочався 4 грудня близько 10 ранку. Повідомлялося, що пожежа могла виникнути через проблеми з проводкою, яка не змінювалася з 1966 року.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, станом на третій день після пожежі в Одесі не залишилося надії на те, що в будівлі коледжу є ті, що вижили. Рятувальники обстежили всі приміщення, які не постраждали від вогню.

Крім цього 6 грудня уряд створило комісію з розслідування причин пожежі в одеському коледжі. Комісія буде розслідувати причини пожежі до 20 грудня.