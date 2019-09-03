У лікарнях Одеси через отруєння шаурмою перебувають ще 18 людей

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Серед постраждалих, які залишаються в лікарні, четверо дітей

У лікарнях Одеси залишаються 18 постраждалих в результаті отруєння шаурмою в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що серед постраждалих, які залишаються в лікарні, четверо дітей.

"Станом на 7 год. 3 вересня залишаються госпіталізованими 18 осіб (з них 4 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня в Одеській області, в селищі Аванград було госпіталізовано 37 осіб, які раніше купували шаурму в одній і тій же точці. Спроба перевірити громадське харчування спочатку не увінчалася успіхом, оскільки працівники закрили точку, однак прибула на місце поліція допомогла перевіряючим зайти на об'єкт - у ході перевірки були виявлені численні порушення.

РБК-Україна писало, що вчора у Києві студенти масово отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська, поліцейські перевіряли інформацію.

РБК-Україна писало, що через масове отруєння у Закарпатській області у ресторані "Родинний затишок" станом на ранок четверга, 15 серпня,госпіталізовані 35 осіб.