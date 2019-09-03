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В больницах Одессы из-за отравления шаурмой находятся еще 18 человек

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 09:31
В больницах Одессы из-за отравления шаурмой находятся еще 18 человек
Иллюстративное фото (thequestion.ru)

Среди пострадавших, которые остаются в больнице, четверо детей

В больницах Одессы остаются 18 пострадавших в результате отравления шаурмой в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что среди пострадавших, которые остаются в больнице, четверо детей.

"По состоянию на 7 часов 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября в Одесской области, в поселке Аванград были госпитализированы 37 человек, которые ранее покупали шаурму в одной и той же точке. Попытка проверить общественное питание сначала не увенчалась успехом, поскольку работники закрыли точку, однако прибывшая на место полиция помогла проверяющим зайти на объект - в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

РБК-Украина писало, что вчера в Киеве студенты массово отравились шаурмой на улице Борщаговская, полицейские проверяли информацию.

РБК-Украина писало, что из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" по состоянию на утро четверга, 15 августа, были госпитализированы 35 человек.

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