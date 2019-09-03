У Києві студенти отруїлися шаурмою, сім людей в лікарні

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Усі студенти купили шаурму в одному кіоску

У Києві студенти масово отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська, поліцейські перевіряють інформацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Станом на 22:00 від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію семи осіб. Зі слів пацієнтів, усі вони купували шаурму в одному кіоску.

Повідомляється, що зі служби 103 правоохоронці почали отримувати інформацію про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією до лікарняних закладів студентів одного з вузів. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою. На місце події направили слідчо-оперативну групу. Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області, в селищі Аванград госпіталізовано 37 осіб, які раніше купували шаурму в одній і тій же точці.

РБК-Україна писало, що через масове отруєння у Закарпатській області у ресторані "Родинний затишок" станом на ранок четверга, 15 серпня, госпіталізовані 35 осіб.