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В Одеській області майже 40 людей отруїлися шаурмою

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 19:03
В Одеській області майже 40 людей отруїлися шаурмою
Ілюстративне фото (thequestion.ru)

Потерпілі купували шаурму в одній і тій же точці

В Одеській області, в селищі Аванград госпіталізовано 37 осіб, які раніше купували шаурму в одній і тій же точці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Спочатку в поліції повідомляли про 21 постраждалого. Пізніше, в ході засідання комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій ОДА, співробітник Держпродспоживслужби Лідія Степанова повідомила, що постраждали майже вдвічі більше.

"Спочатку 9 чоловік, потім 21, в підсумку, всього 37 осіб були госпіталізовані – у всіх симптоми гастроентероколіту", - сказала вона.

Зазначається, що всі вони вживали їжу з однієї і тієї ж торгової точки з продажу шаурми в селищі Аванграду.

Як повідомляє видання Думська, спроба перевірити громадське харчування спочатку не увінчалася успіхом, оскільки працівники закрили точку, однак прибула на місце поліція допомогла перевіряючим зайти на об'єкт - у ході перевірки були виявлені численні порушення.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поліція Одеській області затримала чоловіка, який обстріляв позашляховик і поранив водія, а також пограбував відділення "Нової пошти".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області яхта наїхала на риболовну човен з 2 людьми на борту і зникла з місця події. Люди отримали поранення і могли загинути.

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