У лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Рішення про госпіталізацію ухвалюють лікарі

У лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих вірусом COVID-19. Про це на брифінгу в неділю розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рішення про госпіталізацію ухвалюють лікарі на основі стандартів, які затверджені МОЗ.

"Рішення про госпіталізацію приймає лікар, він приймає це рішення, виходячи з тих стандартів медичної допомоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Рішення приймається щодо стану перебігу хвороби - чи є, чи немає супутніх хвороб. Якщо подивитися на загальну кількість госпіталізацій і заповненість ліжок в цілому по Україні, то цей показник не перевищує 15%",- повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за останні добу зафіксовано ще 522 випадки COVID-19, а загальне число випадків становить 15 232. При цьому майже 400 осіб померли від хвороби.

РБК-Україна писало, що число випадків коронавірусу у світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків зареєстровано у США (1 327 420), Іспанії (262 783), Італії (218 268), Британії (215 260), Росії (198 676), Франції (176 079) і Німеччини (170 876).

Крім цього, Всесвітня організація охорони здоров'я оновила стратегічний план з боротьби з пандемією на 2020 рік. ВООЗ збільшила бюджет до 1,7 млрд доларів і вважає, що є ймовірність повернення до жорсткого карантину.