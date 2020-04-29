В больницах Черновицкой области из-за COVID-19 находится более 500 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 947 жителей области

В больницах Черновицкой области с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него находится 501 пациент. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В общем с 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 947 жителей области.

"В больницах области по состоянию на 28 апреля находится 501 человек. Из них у 190 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением", - сообщили в ОГА.

За минувшие сутки госпитализировали еще 38 человек, которых проверят на коронавирус.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 28 апреля находится 51 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимациях - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 8", - добавили в областной администрации.

Среди тяжелобольных пациентов есть двое детей. У 5-летней девочки коронавирус подтвердили еще на прошлой неделе. И она до сих пор в тяжелом состоянии подключена к аппарату ИВЛ.

Также на выходных в реанимацию областной детской больницы госпитализировали мальчика 2004 года рождения с тяжелой формой анемии и подозрением на COVID-19.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациенты уже выздоровели. За сутки заразился 401 человек. Это на девять случаев больше, чем накануне.

Также РБК-Украина сообщало, что в Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус обнаружили у двух работников и 26 пациентов.