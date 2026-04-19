Болгарский "Орбан" разгромно побеждает на выборах в парламент, - экзитполы

21:30 19.04.2026 Вс
Кто по предварительным данным проходит в Народное собрание?
aimg Сергей Козачук
Болгарский "Орбан" разгромно побеждает на выборах в парламент, - экзитполы

Партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева одерживает уверенную победу на досрочных выборах в Национальное собрание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.bg и Alpha Research.

Читайте также: Новый "Орбан"? Как выборы в Болгарии могут создать проблемы для Украины

Результаты голосования и распределение сил

По предварительным данным экзитполов, политическая сила Радева лидирует с результатом 35,7% (по другим данным - до 37,5%).

Второе место занимает партия ГЕРБ, которая набирает около 16,2%, а замыкает тройку лидеров блок ПП-ДБ с показателем 14,3%.

Также в парламент 52-го созыва, по предварительным подсчетам, проходят:

  • ДПС - 8,4%;
  • "Возрождение" - 4,8%;
  • БСП - Объединенные левые - 4,1%.

Другие политические силы, в частности "ИТН", пока не преодолевают необходимый порог, набирая около 1% голосов.

Распределение мандатов в парламенте

Согласно предварительным расчетам, "Прогрессивная Болгария" может получить около 110 мандатов в новом составе парламента. Это позволяет ей стать ключевой силой при формировании будущей коалиции.

Партия ГЕРБ-СДС претендует на 44 места, тогда как коалиция ПП-ДБ может рассчитывать на 39 депутатских кресел. Остальные места разделят между собой представители ДПС (21 мандат), "Возрождение" (14 мандатов) и БСП (12 мандатов). Всего в 52-е Национальное собрание избирают 240 депутатов.

Болгарский &quot;Орбан&quot; разгромно побеждает на выборах в парламент, - экзитполыФото: ключевые факты о Румене Радеве (инфографика: РБК-Украина)

Особенности избирательного процесса

Голосование 19 апреля стало восьмыми выборами в Болгарии, начиная с 2021 года. Граждане выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном избирательном округе.

Избирательный процесс организовывало временное правительство во главе с Андреем Гуровым.

Официальные результаты определят состав нового парламента, который будет отвечать за формирование правительства и принятие государственного бюджета.

Риски политического тупика

Несмотря на уверенный результат, победитель выборов не получает достаточного количества мандатов для единоличного формирования правительства. В то же время ключевые проевропейские силы, в частности ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, уже публично отвергли возможность объединения с партией Радева.

Такая ситуация свидетельствует о высокой вероятности очередного политического кризиса. Если компромисс не будет достигнут, страну может ожидать назначение очередного временного технического правительства и перспектива новых перевыборов.

Риски для Украины

Напомним, нынешние выборы в Болгарии сопровождаются рисками усиления пророссийского вектора.

Как писало РБК-Украина, лидером симпатий стал Румен Радев, которого из-за его риторики и приверженности к контактам с Кремлем часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном. Его потенциальное влияние на правительство может создать дополнительные препятствия для поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.

Кроме того, Болгария недавно попала в перечень государств, где фиксируют системные проблемы с демократией.

Ранее сообщалось, что правозащитники назвали пять стран ЕС, среди которых и Болгария, правительства которых последовательно и намеренно подрывают верховенство права и демократические стандарты.

