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До Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО

Фото: до Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в рамках операції з посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

За даними видання, точне число американців, які будуть дислоковані в Болгарії невідомо.

Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців з 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.

Раніше представництво США в НАТО повідомило про плани з перекидання елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії "Кричущі орли" в ЄС для посилення східного флангу НАТО. Близько 2,4 тис.солдатів розмістять у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині для «захисту» повітряного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін провів турне в країнах Балтії.

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Болгария