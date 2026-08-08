Болгария заявила о связи упавшего дрона с Украиной: в Киеве отреагировали
Болгарское Минобороны заявило, что дрон которій взорвался 8 августа, мог быть украинской приманкой "Мая". В МИД Украины подчеркнули, что намеренно ничего в сторону страны не направляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии и комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого журналистам.
Что заявили в Болгарии
По данным болгарского Минобороны, разбившийся и взорвавшийся утром 8 августа беспилотник "вероятнее всего" является дроном-приманкой типа "Мая".
Такие аппараты широко используют украинские вооруженные силы. Вывод основан на начальном анализе остатков.
"На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был умышленным", – заявили в ведомстве.
Реакция Украины
В МИД Украины сообщили, что находятся в тесном контакте с болгарской стороной для выяснения обстоятельств. Спикер ведомства подчеркнул, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.
По его словам, украинская сторона выясняет все технические факты и полностью открыта для взаимодействия с Болгарией.
О причине инцидентов
В МИДе подчеркнули, что первопричиной всех инцидентов подобного типа является война России против Украины, которая продолжается уже пятый год и целенаправленно затягивается Москвой.
По словам спикера, эта война грозит не только украинцам, но и другим странам, поэтому ее скорейшее завершение критически важно для безопасности региона. В ведомстве поблагодарили Болгарию за понимание и сотрудничество.
Напомним, это не первый случай, когда беспилотники, связанные с войной, фиксируют в соседних с Чёрным морем странах.
Недавно ВМС Болгарии обнаружили и уничтожили неизвестный дрон в Черном море у своего побережья.