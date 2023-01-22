RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту

Иллюстративное фото: в Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

София официально отвергла версию Кремля о том, что маршрут грузовика, который взорвался на Крымском мосту, начался в Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева в Twitter.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - подчеркнул Гешев.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что грузовик, который взорвался на Крымском мосту, якобы выехал из Болгарии.

Позже служба контрразведки Болгарии SANS начала расследование в связи с таким заявлением представителя страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБолгарияВзрывКрымский мост