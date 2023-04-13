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В Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко: посольство резко отреагировало

Фото: в Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В Софии, столице Болгарии, неизвестные нанесли надпись на русском языке на памятник Тарасу Шевченко. Такой акт является попыткой уничтожить украинское культурное наследие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Болгарии.

В ведомстве отметили, что они остро осуждают подобный акт вандализма.

Фото: вандалы разрисовали памятник Шевченко в Болгарии (bulgaria.mfa.gov.ua)

"В условиях захватнической войны России против Украины, геноцида против украинского народа расцениваем этот брутальный инцидент как очередную попытку уничтожения украинского культурного наследия", - сказано в сообщении посольства.

Там также подчеркнули, что уже обратились к компетентным органам Болгарии с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности вандалов и заказчиков правонарушения.

"Тарас Шевченко и его творчество оказали значительное влияние на формирование литературных традиций в Болгарии в 19 веке, заложили крепкие устои украинско-болгарского культурного и литературного обмена. Памятник Кобзарю в Софии есть и останется символическим местом объединения украинцев и болгарских друзей", - добавляют в посольстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Дании нарисовали российский триколор на статуе "Русалочки".

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Тарас ШевченкоБолгарияВойна России против Украины