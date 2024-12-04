В Болгарии рассказали о выделении Украине нового пакета военной помощи

Отмечается, что о выделении оружия, техники и боеприпасов свидетельствует протокол последнего заседания временного правительства в Болгарии.

Полный перечень содержания нового пакета помощи для Украины со стороны Софии конфиденциален, указывается в постановлении болгарского Кабинета министров.

Между тем также отмечается, что помощь оказывается согласно соглашению от конца 2022 года, которое также оставалось засекреченным.

Министерство обороны Болгарии уже тогда заверило, что военная помощь для Украины никак не помешает возможностям болгарской армии.

Запрянов рассказал болгарским журналистам, что это уже седьмое пополнение списка военной помощи Украине с начала года. Также отмечается, что с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины, Киев передал Софии перечень необходимого вооружения.

На последней встрече в сентябре и. главы Минобороны Болгарии Запрянов заверил посла Украины, что его страны продолжит оказывать Киеву помощь.

Помощь Украине от Болгарии

Напомним, Болгария с начала полномасштабного вторжения России оказывает Украине разнообразную помощь, в том числе оборонного характера.

В сентябре 2023 года стало известно, что парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года появилась информация, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Между тем, в декабре 2023-го президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники. Но позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента по поставке Украине бронетранспортеров.

Также сообщалось, что 28 февраля 2024 года Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы. И уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.