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В Болгарии подтвердили визит Зеленского и выразили сожаление из-за утечки в СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Болгарии официально подтвердили подготовку к запланированному визит президента Украины Владимира Зеленского в страну.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"К такому визиту (Владимира Зеленского - ред.) готовились некоторое время, это не публично. Мне жаль, что информация просочилась в открытый доступ", - заявил глава Минобороны Болгарии.

Тагарев открыто выступал с проукраинской позиции, в частности, в начале июня он заявил, что безопасность Болгарии можно гарантировать только если последний оккупант покинет территорию Украины.

Отметим, что правительство Болгарии открыто поддерживает Украину в войне с Россией, но президент Румен Радев критикует поставки оружия нашей стране. Как отмечают в Politico, Зеленский, как глава государства, вероятно, должен будет встретиться с Радевым во время своего визита.

Визит Зеленского в Болгарию

Напомним, еще вчера, 4 июля, болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщало о возможном визите Зеленского в Болгарию. Туда его пригласило приехать новое правительство страны.

Похожая ситуация произошла и в мае, когда СМИ узнали точную дату запланированного визита Зеленского в Германию. Тогда, по данным The Guardian, такой слив в СМИ украинские чиновники посчитали безответственным.

Обычно визиты президента Украины в другие страны не анонсируют из-за возможных угроз.

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