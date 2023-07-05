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У Болгарії підтвердили візит Зеленського та висловили жаль через витік у ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Болгарії офіційно підтвердила підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"До такого візиту (Володимира Зеленського - ред.) готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ", - заявив голова Міноборони Болгарії.

Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати лише якщо останній окупант залишить територію України.

Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну у війні з Росією, але президент Румен Радєв критикує постачання зброї нашій країні. Як зазначають у Politico, Зеленський, як глава держави, ймовірно, має зустрітися з Радєвим під час свого візиту.

Візит Зеленського до Болгарії

Нагадаємо, ще вчора, 4 липня, болгарське видання "24 години" з посиланням на дипломатичні джерела повідомляло про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Схожа ситуація сталася й у травні, коли ЗМІ дізналися про точну дату запланованого візиту Зеленського до Німеччини. Тоді, за даними The Guardian, такий злив у ЗМІ українські чиновники вважали безвідповідальним.

Зазвичай візити президента України до інших країн не анонсують через можливі загрози.

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