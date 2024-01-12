Болгария нашла замену российской нефти. Топливо закупают у Ирака и Туниса, - Reuters

Болгария нашла замену российской нефти. Теперь топливо будет поставляться из Казахстана, Ирака и Туниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Болгария отказалась от эмбарго Европейского союза, позволяющего ей продолжать морской импорт российской нефти до 2024 года.

Но с этого месяца страна ограничила экспорт всех нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, что делает практически невозможным для ее единственного нефтеперерабатывающего завода использование российской нефти.

Было принято решение о прекращении всего импорта российской сырой нефти с марта.

Что известно о деятельности НПЗ

Болгария закупала нефть для снабжения своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, мощность которого составляет 190 000 баррелей в сутки, и которым управляет российская компания "Лукойл". Болгария стала четвертым по величине покупателем морской нефти из России в 2023 году, закупая более 100 000 баррелей в сутки.

Однако в этом месяце нефть из России не достигнет порта Бургас. Поскольку "Лукойл" больше не может снабжать Бургасский НПЗ собственной нефтью марки "Юралс", ему приходится использовать нефть из других источников, что повышает расходы на заводе.

"Лукойл" может продать завод в Болгарии

Отмечается, что в январе Бургас должен получить две партии казахстанской нефти KEBCO, одну партию Basrah Light, одну партию CPC Blend и 33 000 тонн нефти из Туниса.

"Лукойл" заявил, что пересматривает свою стратегию в отношении активов в Болгарии и рассмотрит возможность их продажи.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Вчера сообщалось, что дефицит бюджета России в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть.