Болгария предложила принять центр для мониторинга безопасности в Черном море

Власти Болгарии предлагают принять центр морской координации для мониторинга Черного моря, который должен гарантировать безопасное судоходство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, Болгария выступила с инициативой создать многонациональный центр для координации морской безопасности в западной части Черного моря, чтобы поддержать Украину в рамках будущей системы безопасности.
Предложение озвучил премьер-министр страны Росен Желязков на саммите в Париже.
Отмечается, что болгарское предложение включает механизм для "постоянного морского мониторинга и раннего предупреждения о потенциальных угрозах". Также предлагается проводить мониторинг критической подводной инфраструктуры в Черном море.
Желязков в Париже отметил, что новая структура могла бы развиваться на основе группы по разминированию Черного моря, созданной вместе с Турцией и Румынией.
Напомним, что 23-24 марта в Эр-Рияде США провели несколько переговоров отдельно с представителями Украины и России. Основной темой которых было прекращение огня.
США сообщили о достижении соглашений с обеими сторонами, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Черном море,.
Украина подтвердила, что на встречах в Саудовской Аравии поднимались вопросы безопасности судоходства и защиты портовой инфраструктуры.
Вместе с тем Москва после переговоров обнародовала собственное заявление, в котором подчеркнула, что положения о безопасности в Черном море и возобновлении экспорта российской сельхозпродукции вступят в силу только после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.
Тем временем в МИД Украины объяснили, кого касается перемирие на море. По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, соглашение о перемирии между Россией и Украиной в Черном море касается гражданского судоходства и портов. Однако оно не распространяется на российские военные корабли.
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