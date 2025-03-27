Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей России, - МИД

"На встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", - пояснил представитель МИД.

Он отметил, что перемещение Россией военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как нарушение обязательства обеспечения свободного судоходства и как угроза национальной безопасности Украины.

"В таком случае Украина будет иметь полное право на самозащиту. Это уже заявлялось, но это важно повторить", - подчеркнул он.

Прекращение ударов по гражданским судам и портам

Тихий подчеркнул, что в соглашении речь идет о прекращении ударов по гражданским судам и портам.

"Под портами мы понимаем все украинские порты всего Черноморского региона. Это не только порты Одессы, но и порты на реках, которые впадают в Черное море. Мы увидим в последующие дни и недели, придерживается ли Россия прекращения ударов по портовой инфраструктуре", - пояснил спикер.