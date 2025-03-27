Соглашение о морском перемирии не касается военных кораблей России, - МИД
Соглашение о перемирии между Россией и Украиной в Черном море касается гражданского судоходства и портов. Однако оно не распространяется на российские военные корабли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.
"На встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", - пояснил представитель МИД.
Он отметил, что перемещение Россией военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как нарушение обязательства обеспечения свободного судоходства и как угроза национальной безопасности Украины.
"В таком случае Украина будет иметь полное право на самозащиту. Это уже заявлялось, но это важно повторить", - подчеркнул он.
Прекращение ударов по гражданским судам и портам
Тихий подчеркнул, что в соглашении речь идет о прекращении ударов по гражданским судам и портам.
"Под портами мы понимаем все украинские порты всего Черноморского региона. Это не только порты Одессы, но и порты на реках, которые впадают в Черное море. Мы увидим в последующие дни и недели, придерживается ли Россия прекращения ударов по портовой инфраструктуре", - пояснил спикер.
Перемирие между Украиной и РФ
Заметим, что 23-24 марта в Эр-Рияде США провели несколько переговоров отдельно с представителями Украины и России. Основной темой которых было прекращение огня.
США сообщили о достижении соглашений с обеими сторонами, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Черном море, исключение использования силы и предотвращения привлечения коммерческих судов к военным действиям.
Украина также подтвердила, что обсуждался вопрос безопасности судоходства и защиты портовой инфраструктуры.
Тем временем Россия представила собственное заявление после переговоров в Саудовской Аравии. По словам Москвы положения по безопасности в Черном море вступят в силу только после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.
Больше об итогах переговоров в Эр-Рияде - узнайте в материале РБК-Украина.
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