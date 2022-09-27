RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию

Фото: Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Болгарии призвало своих граждан, которые находятся сейчас в России, срочно покинуть страну на фоне частичной мобилизации в стране. При этом власти просят также воздержаться от поездок в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в Российской Федерации, рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

При этом дипломаты советуют гражданам Болгарии, остаются на территории РФ, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. После этого мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

26 сентября Россия направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы". Грузия разрешила россиянам переходить границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что он для этого не предназначен.

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы РФ. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияМобилизация в России