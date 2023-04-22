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Болгария разблокирует грузовики с агропродукцией из Украины на границе, - Минагрополитики

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 15:01
Болгария разблокирует грузовики с агропродукцией из Украины на границе, - Минагрополитики Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Болгария разблокирует автомобили с аграрной продукцией из Украины на границе и их разгрузку. Стороны будут ждать решения Еврокомиссии.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагарополитики .

"С болгарами согласовали разблокировку и разгрузку автомобилей", - заявил Сольский после переговоров с министром сельского хозяйства Болгарии Явором Гечевым.

По его словам, "стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры".

В свою очередь, болгарский министр после переговоров отметил, что 25 апреля в Люксембурге ожидается встреча министров сельского хозяйства стран-членов-ЕС, где может быть согласовано решение, сообщает БТА.

Гечев сказал, что Еврокомиссия предложит пакет мер, в рамках которого будет введен временный запрет на ввоз кукурузы, пшеницы, подсолнечника и сои из Украины до 5 июня.

Ранее на этой неделе правительство Софии утвердило список товаров украинского происхождения, ввоз которых в эту страну запрещен с 24 апреля по 30 июня.

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Болгария Министерство аграрной политики
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