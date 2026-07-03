Болгария шантажирует Евросоюз

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил 3 июля в парламенте, что выступит против предложенных антироссийских санкций.

"Если из перечня не будут исключены патриарх РПЦ Кирилл и соучредитель компании "ЛУКойл" в Болгарии Вагит Алекперов, мы будем против", - заявил Радев.

Причина отказа - необходимость защиты энергетических интересов Болгарии.

Радев заметил, что его не интересует сама личность патриарха Кирилла, но важна его должность как главы Русской православной церкви.

Италия не желает санкций против Кирилла

Ранее стало известно, что Италия выразила обеспокоенность по поводу будущих ограничений ЕС против патриарха РПЦ Кирилла.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила принять запрет на выдачу виз ЕС российскому патриарху.