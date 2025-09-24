RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Болгария решила отказаться от транзита российского газа с 2026 года

Фото: премьер-министр Болгарии Росен Желязков (plovdivnews.bg)
Автор: Татьяна Степанова

Болгария разорвет контракты о транзите российского газа в 2026 году, а полностью откажется от транзита в 2028-м.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание БНР.

"Что касается призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генассамблеи, мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям о том, чтобы в краткосрочной перспективе - до 2026 года - были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа", - сказал Желязков.

Он добавил, что до 2026 года должны быть прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа, а до 2028-го он должен быть окончательно исключен из болгарского энергетического рынка.

По словам премьера, все потребление природного газа в Болгарии - как для промышленности, так и для домохозяйств - покрывается импортом сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.

Стоит отметить, что через Болгарию проходит трубопровод "Балканский поток", через который с 2021 года Венгрия импортирует российский газ в обход Украины. С 2025 года к ней присоединилась и Словакия, когда закончился срок действия транзитного контракта между Украиной и Россией.

 

Отказ от российского газа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "серьезные санкции" против России, но выдвинул условие: страны НАТО должны прекратить покупать российские газ и нефть.

Вчера, 23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, американский президент раскритиковал ЕС, заявив, что покупка российской нефти европейскими странами - это позор.

Как известно, на сегодня по меньшей мере 8 стран ЕС до сих пор импортируют российский газ.

К тому же в 19-й пакет санкций против России ЕС хочет внести ускорение отказа от импорта российского газа. Остановить поставки хотят постепенно до 1 января 2027 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБолгарияГаз