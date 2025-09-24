Болгария решила отказаться от транзита российского газа с 2026 года

"Что касается призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генассамблеи, мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям о том, чтобы в краткосрочной перспективе - до 2026 года - были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа", - сказал Желязков.

Он добавил, что до 2026 года должны быть прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа, а до 2028-го он должен быть окончательно исключен из болгарского энергетического рынка.

По словам премьера, все потребление природного газа в Болгарии - как для промышленности, так и для домохозяйств - покрывается импортом сжиженного газа, поставляемого через специализированные терминалы.

Стоит отметить, что через Болгарию проходит трубопровод "Балканский поток", через который с 2021 года Венгрия импортирует российский газ в обход Украины. С 2025 года к ней присоединилась и Словакия, когда закончился срок действия транзитного контракта между Украиной и Россией.