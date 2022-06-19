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Вступ Північної Македонії до ЄС: Франція запропонувала Болгарії вирішення конфлікту

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Неділя 19 червня 2022 22:47
Вступ Північної Македонії до ЄС: Франція запропонувала Болгарії вирішення конфлікту Фото: Франція запропонувала нове вирішення конфлікту між Болгарією та Північною Македонією (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Франція запропонувала можливе вирішення конфлікту, що склався навколо вступу Північної Македонії до ЄС. У Болгарії відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання BNR.

Наголошується, що про нову ідею Франції розповів лідер болгарської партії "Є такий народ" Славі Трифонов. Французька сторона пропонує вирішити всі умови болгарів замість початку процесу переговорів щодо вступу Північної Македонії до ЄС.

Пізніше у правлячій болгарській партії "Продовжуємо зміни" відповіли, що вони збираються відхилити ініціативу Франції.

Варто зазначити, що Софія хоче, щоб Північна Македонія перестала застосовувати термін "болгарська фашистська окупація" щодо тимчасового періоду, коли у Другій світовій війні Болгарія окупувала частину югославської території.

Нагадаємо, раніше прем'єр Болгарії Кирило Пєтков заявляв, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками між країнами. Тоді вони зможуть розблокувати переговори щодо вступу до ЄС.

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