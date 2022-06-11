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Шольц закликав Болгарію розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС

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Софія, Субота 11 червня 2022 19:59
Шольц закликав Болгарію розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просить Болгарію розблокувати переговори про вступ Північної Македонії до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Шольц на прес-конференції в Болгарії з прем'єром Кирилом Петковим заявив, що відчуває готовність ЄС до розширення після вторгнення Росії в Україну.

"Я бачу шанси на прогрес. Ми залишимося в тісному контакті в найближчі дні", - зазначив він.

У свою чергу Петков повторив, що Північна Македонія має виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками між країнами, і закликав Брюссель гарантувати їх виконання.

Нагадаємо, раніше Шольц під час візиту до Північної Македонії прізвал почати переговори про вступ до ЄС.

Переговори блокує Софія, яка хоче, щоб Північна Македонія перестала застосовувати термін "болгарська фашистська окупація" щодо тимчасового періоду, коли у Другій світовій війні Болгарія окупувала частину югославської території.

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Болгария Вступ в ЄС Олаф Шольц
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