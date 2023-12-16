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Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на Шенген

Суббота 16 декабря 2023 18:09
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Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на Шенген Фото: министр иностранных дел Болгарии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия пригрозила Болгарии наложит вето на вступление Софии в Шенгенскую зону Европы. В частности, если Болгария не отменит транзитную плату за российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News BG.

"Мы ясно дали понять болгарам, что если они будут продолжать в том же духе в течение длительного времени, если они будут угрожать безопасности энергопоставок Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их вступление в Шенген", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он добавил, что Венгрия снимет свое вето, как только будет снята плата за транзит.

В то время как страны Западной Европы приложили большие усилия, чтобы перекрыть российский газ, Венгрия получает 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России в соответствии с соглашением, подписанным в 2021 году, в основном через Болгарию и Сербию.

Сийярто заявил, что шаг Болгарии, который, по его словам, противоречит европейским правилам, ставит под угрозу безопасность поставок не только в Венгрию, но также в Сербию и Северную Македонию.

Шенгенская зона

Группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это означает, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем. В данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран.

Вчера стало известно, что Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. При этом противником решения по-прежнему выступает Австрия.

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Венгрия Шенгенская зона Болгария
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