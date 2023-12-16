Нидерланды поддержали расширение Шенгенской зоны: какую страну могут включить

Нидерланды дали зеленый свет на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. Но одна страна по-прежнему против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам министерства юстиции, Нидерланды разрешили Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне, Это решение положило конец давнему спору между двумя странами.

Раньше Нидерланды не хотели, чтобы Болгария присоединилась к Шенгенской зоне, потому что боялись коррупции и миграции. Но теперь Болгария выполнила все условия для вступления в Шенген.

Противником решения по-прежнему выступает Австрия. Хотя в понедельник она заявила, что готова уступить, разрешив полеты на самолетах между странами в обмен на ужесточение безопасности на внешней границе ЕС.

Шенгенская зона

Группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это означает, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем.

В данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония.

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