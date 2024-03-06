По данным издания, первый бронетранспортер был погружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искаре.

Всего на Украину будет отправлено 110 бронетранспортеров. За их переброску отвечает Министерство обороны.

Их транспортировка началась сегодня, и они будут перевозиться в комплекте из шести единиц.

Фото: Болгария начала отправку обещанных БТРов в Украину (btvnovinite.bg)

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из складов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

Недавно стало известно, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Минобороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

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