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Болгарія висилає 70 дипломатів РФ через "незвичну діяльність"

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Болгарія, Вівторок 28 червня 2022 19:17
Болгарія висилає 70 дипломатів РФ через "незвичну діяльність" Фото: Болгарія надсилає 70 дипломатів РФ (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив журналістам у парламенті, що 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novini.bg.

"Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям", - додав Пєтков.

За його словами, це 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві Росії, які займалися незвичайною діяльністю, заявив прем'єр, відмовившись розкрити подробиці, оскільки вони засекречені.

"Це не агресія проти російського народу - просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії", - підкреслив він.

При цьому у російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів.

"Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства Росії", - цитує ТАСС заяву відомства в Telegram.

При цьому, за даними того ж ТАСС, в МЗС РФ, у свою чергу заявили, що Кремль відповість на цей недружній крок Болгарії.

Як повідомлялося раніше, Латвія, Литва, Естонія та Болгарія вирішили вислати російських дипломатів та співробітників посольств. Причиною цього стала військова агресія Росії щодо України.

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