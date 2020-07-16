Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації та тестів на COVID-19

Фото: прапор Болгарії (pixabay.com)

Українців звільнили від обов’язкової довідки про ПЛР-тест на коронавірус та 14-денної самоізоляції

Влада Болгарії дозволила з 16 липня громадянам України в'їзд в країну. Відповідне рішення 15 липня ухвалило болгарське Міністерство охорони здоров’я.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Болгарії.

Зазначається, що рішенням уряду Болгарії в країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня.

"Водночас, згідно з рішенням Міністра охорони здоров’я РБ від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус", - повідомили у посольстві.

До "зеленого списку" також потрапили громадяни країн ЄС, Шенгенської зони, Великої Британії, Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу і Уругваю.

Зазначимо, що МОЗ України відніс Болгарію до "червоної зони", тобто, після повернення звідти необхідно буде пройти 14-денну обсервацію чи зробити ПЛР-тест.

Нагадаємо, з 1 червня Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн, однак Україна не увійшла до цього списку.

Раніше РБК-Україна писало, що Чорногорія спростила правила в'їзду для громадян України, більше не потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Крім цього з 8 липня поновилися регулярні перельоти з Києва до Дубаю (ОАЕ).