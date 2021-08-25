Болгарія продовжила надзвичайну епідемічну ситуацію на три місяці

Уряд Болгарії заявив про продовження режиму надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я. Він буде діяти ще три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарську інформаційну агенцію BGNES.

Зазначено, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням заражень на коронавірус та кількості госпіталізацій COVID-хворих.

В уряді додають, продовження надзвичайної ситуації виправдовується тим, що середня тривалість пандемічної хвилі становить близько двох з половиною місяців.

"Цей термін є гарантією безпеки та реалізації протиепідемічних заходів, а також заходів прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.